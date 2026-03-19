Інакше США та Росія нав'яжуть угоду, яка буде невигідною для ЄС та України.

Як Вервер виправдався за свої слова?

За даними кореспондентки "Європейської правди" в Брюсселі, прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер перед початком засідання Європейської ради 19 березня пояснив свою позицію щодо майбутніх відносин між ЄС та Росією.

Він уточнив, що говорить про нормалізацію лише в контексті досягнення прийнятного та стійкого миру з Росією, тобто це довгострокова перспектива. Де Вевер додав, що його погляди збігаються з позицією міністра закордонних справ Максима Прево: Бельгія продовжує повністю підтримувати Україну та утримувати високий тиск на Росію, включно з підтримкою 20-го пакету санкцій.

Прем'єр пояснив, що не вважає нормальною ситуацію, коли ЄС бере участь у фінансуванні війни, але не представлений за столом переговорів.

Ми маємо вести переговори, щоб досягти прийнятного для всіх миру,

– наголосив Вервер.

Які свої слова про Росії пояснив прем'єр Бельгії?

За словами Вевера, лише за підтримки США можна поставити Росію на коліна. Втім, Вашингтон здається імпонує більше Москві, ніж Києву.

Без США ЄС не може залякати Путіна, надаючи зброю Україні і вводячи санкції. Тому, на думку бельгійського прем'єра залишається лише один вихід – укласти угоду.

В інтерв'ю бельгійській газеті l'Echo Де Вевер сказав, сказав, що Європа "повинна нормалізувати відносини з Росією та відновити доступ до дешевої енергії". Це, за словами політика, було б здоровим глуздом. Він також додав, що "за зачиненими дверима" європейські лідери погоджуються з ним.

Вевера розкритикували за ці слова на зустрічі міністрів ЄС у Брюсселі в понеділок, 16 березня. Вони наголосили, що Європа не купуватиме газ у Росії та не фінансуватиме її військову машину. Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево свою чергою заявив, що "діалог не тотожний нормалізації".

Він зазначив, що Росія наразі не допускає європейських представників до переговорів і ставить надто жорсткі умови, тому розмови про нормалізацію видаються проявом слабкості та шкодять єдності Європи.

В інтерв'ю Reuters головна дипломатка ЄС Кая Каллас наголосила, що заяви Вервера суперечать офіційній політиці ЄС, яка передбачає збереження тиску на Москву через вторгнення в Україну та поступове скорочення використання російських енергоносіїв. Де Вевер стверджував, що європейські лідери "за закритими дверими" погоджуються з ним, але Каллас спростувала це, зазначивши, що на її спостереженнях такого бажання немає.

Вона попередила, що нормалізація стосунків з Росією може стимулювати нові війни, тому ЄС має залишатися пильним і не давати Москві того, чого вона прагне, оскільки її апетити лише зростатимуть.

Довідка: Хоча ЄС суттєво скоротив імпорт енергії з Росії після повномасштабного вторгнення, частина поставок ще залишається. Блок планує відмовитися від російського газу до 2027 року. Наступного місяця очікується пропозиція заборонити залишки імпорту російської нафти, яка йде до Угорщини та Словаччини.