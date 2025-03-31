Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Игорь Яковенко, заметив, что Украине стоит смотреть именно на Европу, ведь наша страна – не "очередной" штат США. В то же время резко разрывать связи с Вашингтоном не нужно.

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Политические противостояния "качают" Запад

По словам российского оппозиционного политика, Трамп отказался от ориентира европейской политики. Президент США и его команда имеют жестокий антиевропейский вектор.

Украина же сейчас должна ориентироваться на европейскую интеграцию, чтобы вместе с Европой строить коллективную безопасность и рассчитывать прежде всего на помощь Европы,

– сказал Яковенко.

Некоторые европейские политики не скрывают, что Европа готовится к жизни без Соединенных Штатов и их "ядерного зонтика".

В то же время Европа, которая несколько десятилетий была под защитой США, разучилась рассчитывать на собственные военные силы. А создание собственного войска и развитие собственной военной промышленности – долгий процесс.

Европейские союзники не готовы к таким решительным действиям. Они хотят побороться за то, чтобы США не отходили от европейской политики,

– подчеркнул он.

Если же произойдет так, что наша страна и Соединенные Штаты разорвут сотрудничество, важно, чтобы это не была инициатива Украины. Именно поэтому Владимир Зеленский не отвечает резко на обвинения и угрозы Трампа и его команды.