Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Ігор Яковенко, зауваживши, що Україні варто дивитись саме на Європу, адже наша країна – не "черговий" штат США. Водночас різко розривати зв'язки з Вашингтоном не потрібно.

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Політичні протистояння "гойдають" Захід

За словами російського опозиційного політика, Трамп відмовився від орієнтира європейської політики. Президент США та його команда мають жорстокий антиєвропейський вектор.

Україна ж зараз повинна орієнтуватись на європейську інтеграцію, щоб разом з Європою будувати колективну безпеку та розраховувати насамперед на допомогу Європи,

– сказав Яковенко.

Деякі європейські політики не приховують, що Європа готується до життя без Сполучених Штатів та їх "ядерної парасольки".

Водночас Європа, яка кілька десятиліть була під захистом США, розучилась розраховувати на власні військові сили. А створення власного війська та розвиток власної військової промисловості – довгий процес.

Європейські союзники не готові до таких рішучих дій. Вони хочуть поборотись за те, щоб США не відходили від європейської політики,

– наголосив він.

Якщо ж станеться так, що наша країна та Сполучені Штати розірвуть співпрацю, важливо, щоб це не була ініціатива України. Саме тому Володимир Зеленський не відповідає різко на звинувачення та погрози Трампа та його команди.