Таким образом он захочет решить будущее Украины во время переговоров с американской стороной. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Как будет действовать Путин на встрече?

По словам собеседника издания, Владимир Путин захочет показать президента Владимира Зеленского стороной, которая затягивает войну, после чего предложить "мир на своих условиях" как путь к экономическим выгодам.

Путин видит в этом возможность показать Трампу, что он более чем готов к миру, если условия будут подходящими. Он хочет представить Зеленского как человека, который продолжает войну. Путин знает, что Трамп смотрит на мир через призму бизнеса, и будет предлагать мир на своих условиях как путь к прибыльным возможностям,

– рассказал экс-чиновник Кремля.

The Guardian также пишет, что могут обсуждать передачу России полного контроля над Луганском и Донецком в обмен на прекращение огня. Более того, Москва также не готова отказываться от территорий юга Украины.

Речь идет о Запорожской и Херсонской областях, которые формируют сухопутный коридор в Крым. Впрочем, несмотря на это, Россия может предложить Киеву возвращение небольших участков, в частности в Харьковской и Сумской областях.

По данным издания, хотя Киев вряд ли откажется от своих законных претензий на оккупированные регионы из-за угрозы повторения сценария войны, общепризнанно, что он может согласиться на замораживание линии фронта.

"Мы оказались в полном тупике. В Москве считают, что Трамп может нажать на Украину, чтобы она отказалась от своих земель. Но Киев продемонстрировал независимость", – заявил бывший кремлевский чиновник.

Отмечают, что даже в случае заключения временного соглашения по территориям, вопрос мира будет далеко из-за других требований России. Отмечается, что Трамп, вероятно, имеет искаженное видение, что Путина беспокоит только территория.

Инсайдеры говорят, что команда Трампа не осознает: для Путина главное - не территория, а требования отказа Украины от НАТО, ее "демилитаризация" и "денацификация", что фактически означает устранение Владимира Зеленского.

Среди возможных компромиссов – согласие России временно прекратить дальнобойные удары, но полное перемирие маловероятно без выполнения этих условий. Путин мечтает о новом разделении сфер влияния с Трампом и Си, своеобразную "новую Ялту".