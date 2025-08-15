Таким чином він захоче вирішити майбутнє України під час переговорів з американською стороною. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Як діятиме Путін на зустрічі?

За словами співрозмовника видання, Володимир Путін захоче показати президента Володимира Зеленського стороною, яка затягує війну, після чого запропонувати "мир на своїх умовах" як шлях до економічних вигод.

Путін бачить у цьому можливість показати Трампу, що він більш ніж готовий до миру, якщо умови будуть відповідними. Він хоче представити Зеленського як людину, яка продовжує війну. Путін знає, що Трамп дивиться на світ через призму бізнесу, і пропонуватиме мир на своїх умовах як шлях до прибуткових можливостей,

– розповів ексчиновник Кремля.

The Guardian також пише, що можуть обговорювати передачу Росії повного контролю над Луганськом і Донецьком в обмін на припинення вогню. Ба більше, Москва також не готова відмовлятися від територій півдня України.

Ідеться про Запорізьку та Херсонську області, які формують сухопутний коридор до Криму. Утім, попри це, Росія може запропонувати Києву повернення невеликих ділянок, зокрема у Харківській та Сумській областях.

За даними видання, хоча Київ навряд чи відмовиться від своїх законних претензій на окуповані регіони через загрозу повторення сценарію війни, загальновизнано, що він може погодитись на заморожування лінії фронту.

"Ми опинилися в повному безвиході. У Москві вважають, що Трамп може натиснути на Україну, аби вона відмовилася від своїх земель. Але Київ продемонстрував незалежність", – заявив колишній кремлівський посадовець.

Наголошують, що навіть у разі укладення тимчасової угоди щодо територій, питання миру буде далеко через інші вимоги Росії. Зазначається, що Трамп, імовірно, має викривлене бачення, що Путіна турбує лише територія.

Інсайдери кажуть, що команда Трампа не усвідомлює: для Путіна головне — не територія, а вимоги відмови України від НАТО, її "демілітаризація" та "денацифікація", що фактично означає усунення Володимира Зеленського.

Серед можливих компромісів – згода Росії тимчасово припинити далекобійні удари, але повне перемир’я малоймовірне без виконання цих умов. Путін мріє про новий поділ сфер впливу з Трампом і Сі, своєрідну "нову Ялту".