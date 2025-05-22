Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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В Кремле прокомментировали публикацию WSJ

По словам Дмитрия Пескова, Кремль не знает, что Дональд Трамп заявил европейцам после разговора с Владимиром Путиным 19 мая.

Он добавил, что слова Трампа, которые приводит WSJ, контрастируют с официальными заявлениями президента США.

В то же время пресс-секретарь Путина не опроверг утверждение о том, что глава Кремля не готов прекратить войну.

В комментарии росСМИ Дмитрий Песков также заявил, что сейчас Украина и Россия готовят обмен пленными в формате "1000 на 1000". По его словам, все заинтересованы в том, чтобы провести этот обмен в максимально быстром режиме.

В то же время, как отметил Песков, пока нет никаких договоренностей о проведении следующего раунда переговоров в Ватикане.

Напомним, по данным WSJ, Дональд Трамп осознал нежелание Владимира Путина достичь мира, однако это не подтолкнуло президента США к усилению санкций против России, к которым призвали украинский президент Владимир Зеленский и европейские лидеры.