Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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У Кремлі прокоментували публікацію WSJ

За словами Дмітрія Пєскова, Кремль не знає, що Дональд Трамп заявив європейцям після розмови з Владіміром Путіним 19 травня.

Він додав, що слова Трампа, які наводить WSJ, контрастують з офіційними заявами президента США.

Водночас прессекретар Путіна не спростував твердження про те, що очільник Кремля не готовий припинити війну.

У коментарі росЗМІ Дмітрій Пєсков також заявив, що наразі Україна та Росія готують обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". За його словами, всі зацікавлені в тому, щоб провести цей обмін у максимально швидкому режимі.

Водночас, як зазначив Пєсков, наразі немає жодних домовленостей про проведення наступного раунду переговорів у Ватикані.

Нагадаємо, за даними WSJ, Дональд Трамп усвідомив небажання Владіміра Путіна досягти миру, однак це не підштовхнуло президента США до посилення санкцій проти Росії, до яких закликали український президент Володимир Зеленський та європейські лідери.