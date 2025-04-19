Исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн высказал 24 Каналу мнение, что перемирие от Путина – это ложь.

К теме Соблюдается ли перемирие: военный рассказал о ситуации на Харьковщине после заявления Путина

Путин помог Трампу

Эпштейн рассказал, что сейчас Путин принял стратегическое решение. Рубио 2 дня назад сказал, если не будет прогресса в переговорах между Россией и Украиной, США просто уйдут, им будет наплевать, это не их война, хотя они хотят, чтобы война закончилась.

Россия хочет, чтобы США совсем прекратили поддерживать Украину, к сожалению. Чтобы США ушли и начали делать бизнес с Россией. Потому обвинят, что Зеленский – злой человек, он не хочет идти на компромисс. Путинское "пасхальное перемирие" – это помощь Трампу,

– отметил исполнительный директор Renew Democracy Initiative.

Он добавил, что Трамп теперь выступит и скажет, что у него в Кремле прекрасный друг, он готов на компромисс и если война не закончится – это будет вина Зеленского. Он ни на что не готов. Украина не придерживалась перемирия.

Трампу надо выход из положения

По словам исполнительного директора Renew Democracy Initiative, Трамп во время выборов обещал завершить войну за 24 часа. Теперь ему нужен выход из этого положения. И Путин ему дал этот выход. Он показал, что готов на компромисс.

"Теперь Трамп может обвинять во всем Зеленского, а не Путина. Стратегически это умный ход. Возможно, на 30 часов война действительно прекратится. Впрочем, а что дальше? Сколько украинцев Путин продолжит убивать? Проблема в том, что Трамп слушает только то, что Путин ему лично говорит", – заметил Эпштейн.

Как он отметил, Трамп не слушает российских пропагандистов. Он не слушает, как на российском телевидении говорят то, что надо убить всех украинцев. Или то, что вся Украина должна быть частью Российской империи, и такой страны не существует, и очень странно, что Трамп этого всего не знает и никто ему этого не показывает.