Виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн висловив 24 Каналу думку, що перемир'я від Путіна – це брехня.

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Путін допоміг Трампу

Епштейн розповів, що зараз Путін прийняв стратегічне рішення. Рубіо 2 дні тому сказав, якщо не буде прогресу в перемовинах між Росією й Україно, США просто підуть, їм буде наплювати, це не їхня війна, хоча вони хочуть, щоб війна скінчилась.

Росія хоче, щоб США зовсім припинили підтримувати Україну, на жаль. Щоб США пішли та почали робити бізнес із Росією. Потому звинуватять, що Зеленський – зла людина, він не хоче йти на компроміс. Путінське "великоднє перемир'я" – це допомога Трампу,

– зазначив виконавчий директор Renew Democracy Initiative.

Він додав, що Трамп тепер виступить і скаже, що в нього в Кремлі прекрасний друг, він готовий на компроміс і якщо війна не закінчиться – це буде провина Зеленського. Він ні на що не готовий. Україна не дотримувалась перемир'я.

Трампу треба вихід зі становища

За словами виконавчого директора Renew Democracy Initiative, Трамп під час виборів обіцяв завершити війну за 24 години. Тепер йому треба вихід із цього становища. І Путін йому дав цей вихід. Він показав, що готовий на компроміс.

"Тепер Трамп може звинувачувати в усьому Зеленського, а не Путіна. Стратегічно це розумний хід. Можливо, на 30 годин війна справді припиниться. Утім, а що далі? Скільки українців Путін продовжить убивати? Проблема в тому, що Трамп слухає тільки те, що Путін йому особисто говорить", – зауважив Епштейн.

Як він зазначив, Трамп не слухає російських пропагандистів. Він не слухає, як на російському телебаченні говорять те, що треба вбити всіх українців. Або те, що вся Україна має бути частиною Російської імперії, й такої країни не існує, й дуже дивно, що Трамп цього всього не знає та ніхто йому цього не показує.