В МИД Румынии отреагировали на такое заявление. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Digi24.

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Как в румынском МИД отреагировали на слова Путина

По данным издания, обвинения в адрес Румынии прозвучали в документальном фильме к 25-летию власти Путина, который транслировали пропагандистские каналы. В нем показали архивное выступление диктатора, что вызвало возмущение румынского МИД.

В Болгарии и Румынии появляются так называемые легкие передовые базы США – по одной в каждой стране. И мы имеем полное право откровенно спросить: против кого это расширение?

– говорится в речи Путина.

После этого в фильме приводят современный комментарий главы Кремля, в котором он объясняет, что в своем выступлении пытался обратиться к партнерам "с надеждой, что нас услышат и скорректируют отношение к России". По его словам, этого не произошло и именно поэтому сейчас происходят "трагические события в Украине".

Представитель Министерства иностранных дел Румынии Андрей Тарнеа ответил на слова Путина, отметив, что членство Румынии в НАТО не угрожало безопасности ни одной страны.

Тогда как единственной страной, которая угрожает региональной безопасности в Европе, является именно Россия. Он добавил, что страна-агрессор не только ведет войну в Украине, но и проводит кампанию дезинформации против ЕС и НАТО.

Президент Путин использует те же самые знакомые нарративы, которые послужили поводом для жестокой войны за аннексию. Румыния будет продолжать защищать свои интересы безопасности в условиях полного суверенитета в своем двойном качестве союзника НАТО и члена ЕС,

– заявили в румынском МИД.

К слову, ранее в Генштабе Румынии предположили, что Путин не остановится на Украине. Там считают, что в случае победы в российско-украинской войне следующей мишенью для России станет Молдова.