В МЗС Румунії відреагували на таку заяву. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Digi24.

Дивіться також Китай не зацікавлений у завершенні війни в Україні: що задумав Сі Цзіньпін

Як в румунському МЗС відреагували на слова Путіна

За даними видання, звинувачення на адресу Румунії пролунали у документальному фільмі до 25-річчя влади Путіна, який транслювали пропагандистські канали. У ньому показали архівний виступ диктатора, що викликав обурення румунського МЗС.

У Болгарії та Румунії з'являються так звані легкі передові бази США – по одній у кожній країні. І ми маємо повне право відверто запитати: проти кого це розширення?

– йдеться в промові Путіна.

Після цього у фільмі наводять сучасний коментар очільника Кремля, в якому він пояснює, що у своєму виступі намагався звернутися до партнерів "із надією, що нас почують і скоригують ставлення до Росії". За його словами, цього не сталося і саме тому зараз відбуваються "трагічні події в Україні".

Речник Міністерства закордонних справ Румунії Андрей Тарнеа відповів на слова Путіна, зауваживши, що членство Румунії в НАТО не загрожувало безпеці жодної країни.

Тоді як єдиною країною, яка загрожує регіональній безпеці в Європі, є саме Росія. Він додав, що країна-агресорка не лише веде війну в Україні, а й проводить кампанію дезінформації проти ЄС і НАТО.

Президент Путін використовує ті ж самі знайомі наративи, які послужили приводом для жорстокої війни за анексію. Румунія продовжуватиме захищати свої інтереси безпеки в умовах повного суверенітету у своїй подвійній якості союзника НАТО і члена ЄС,

– заявили в румунському МЗС.

До слова, раніше у Генштабі Румунії припустили, що Путін не зупиниться на Україні. Там вважають, що у випадку перемоги в російсько-українській війні наступною мішенню для Росії стане Молдова.