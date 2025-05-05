Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Западные союзники ведут переговоры о поставках дополнительных систем ПВО Patriot Украине. Они стремятся достичь соглашения до саммита НАТО в конце июня.

Анонимный источник Reuters утверждал, что среди потенциальных поставщиков дополнительных систем ПВО есть США и Греция.

Однако позже Афины опровергли свою причастность к будущим поставкам.

Нет никакого вопроса о поставках Украине систем Patriot из Греции, – заверил чиновник.

Отмечается, что оборона является деликатным вопросом для Греции из-за давних споров с ее соседом и союзником по НАТО Турцией.



