Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що відомо про можливість передачу Patriot з Греції

Західні союзники ведуть переговори щодо постачання додаткових систем ППО Patriot Україні. Вони прагнуть досягти угоди до саміту НАТО наприкінці червня.

Анонімне джерело Reuters стверджувало, що серед потенційних постачальників додаткових систем ППО є США та Греція.

Однак пізніше Афіни спростували свою причетність до майбутніх поставок.

Немає жодного питання про постачання Україні систем Patriot з Греції,

– запевнив урядовець.

Зазначається, що оборона є делікатним питанням для Греції через давні суперечки з її сусідом і союзником по НАТО Туреччиною.

До слова, чутки про можливу передачу Patriot з Греції ходили ще минулого року. Однак тоді ж грецький прем'єр розставив всі крапки: Україна не отримає ППО від Греції.

"Системи протиповітряної оборони, про які ви згадали, є критично важливими для захисту повітряного простору Греції й не будуть надані Україні", – заявив прем'єр країни у 2024 році.