Политолог, проректор Украинского католического университета Дмитрий Шеренговский объяснил в эфире 24 Канала, почему американский президент не понимает кардинально противоположных позиций Украины и России относительно устойчивого мира. По его мнению, Трамп, вдохновлен успехом на Ближнем Востоке, ошибочно считает, что подобный подход должен сработать и в Украине.

Как Трамп пытается запускать переговоры между Украиной и Россией?

Не впервые перед встречей с Зеленским Трамп общается с Путиным. Американский президент относится к этому как к бизнес-переговорам, где нужно согласовать позиции двух сторон и найти компромисс где-то посередине.

Важно! Трамп и Путин провели двухчасовой телефонный разговор 16 октября, во время которого Путин просил не передавать Украине ракеты "Tomahawk".

Шеренговский убежден, что иногда такое посредничество срабатывает, иногда – нет. Именно так произошло подписание соглашения на Ближнем Востоке. Стороны были достаточно истощены и искали точек соприкосновения, поэтому благодаря усилиям Трампа и других участников это удалось.

"Этот паттерн поведения Трампа будет повторяться, потому что это его типичный подход. Главная проблема в том, что он считает, будто обе стороны – и Россия, и Украина – имеют скрытые или открытые сентименты сесть за стол переговоров без значительного внешнего давления", – отметил политолог.

Украина и Россия имеют кардинально противоположные позиции по устойчивому миру. И пока даже не достигли общего понимания базовых формул: что должно быть сначала – остановка боевых действий, а затем примирение, или наоборот – переговорный процесс о примирении, а уже потом прекращение огня.

Поэтому дух Аляски еще жив. К этому добавляется еще один фактор – "дух Ближнего Востока". Трамп в соцсетях называет это "успешным успехом" и подчеркивает: наконец процесс запущен, соглашения достигаются, и если метод сработал там, то должен сработать и в Украине,

– подытожил Шеренговский.

Что известно о встрече Трампа и Зеленского в США?