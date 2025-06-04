Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко в эфире 24 Канала отметил, что Путин будет тормозить переговоры и продолжать боевые действия в Украине, параллельно с этим он разрабатывает планы нарушить безопасность других стран Европы.

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Какие планы разрабатывает Россия до 2028 года

Россияне давят на фронте и видят реакцию мира, в том числе стратегического союзника Украины в виде США (так до поры до времени они воспринимались нашим государством). По словам военного эксперта, американский президент Трамп в последнее время подыгрывал главе Кремля. Путин это прекрасно понимал, поэтому не спешит садиться за стол переговоров, зато российская армия активизировалась на поле боя.

"Украина предоставила возможности европейским странам укрепляться, потому что четвертый год полномасштабно воюет с Россией. У Европы было время, чтобы увеличить свой потенциал безопасности. Эти процессы происходили не так быстро, как требуют законы подготовки к войне", – отметил Романенко.

Генерал-лейтенант в отставке подчеркнул, что Россия готовится действовать против стран НАТО, в первую очередь Польши, стран Балтии, формирует группировку против Финляндии, Швеции. По его словам, разведки определенных европейских стран смогли добраться до российских документов, которые свидетельствуют о том, что Россия планирует осуществить определенные действия до 2028 года.

Это планы, но подготовка к этому идет. При необходимости это можно ускорить, но вопрос в том, что в разработке российских планов есть важный элемент, что если война в Украине остановится, то россияне сосредоточатся на других странах,

– озвучил Романенко.

Европейские государства, как подытожил военный эксперт, должны четко понимать, что увеличение периода для их подготовки к возможной войне зависит от устойчивости Украины. Поэтому, по словам Романенко, надо всячески и оперативно помогать ВСУ вооружением, техникой.

А вот Украине, по его убеждению, нужно выполнить свою внутреннюю задачу по мобилизации, переводу экономики на военные рельсы, повышению ответственности граждан за защиту своей страны на уровне состояния войны, а не военного положения. Если не выполнить мероприятия по этим трем направлениям, враг, со слов Романенко, к сожалению, будет продвигаться дальше.