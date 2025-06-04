Генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко в етері 24 Каналу зазначив, що Путін гальмуватиме переговори й продовжуватиме бойові дії в Україні, паралельно з цим він розробляє плани порушити безпеку інших країн Європи.

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Які плани розробляє Росія до 2028 року

Росіяни тиснуть на фронті та бачать реакцію світу, у тому числі стратегічного союзника у вигляда США (так до певного часу вони сприймались нашою державою). Зі слів військового експерта, американський президент Трамп останнім часом підігрував очільнику Кремля. Путін це чудово розумів, тому не поспішає сідати за стіл переговорів, натомість російська армія активізувалась на полі бою.

"Україна надала можливості європейським країнам укріплюватися, бо четвертий рік повномасштабно воює з Росією. У Європи був час, аби збільшити свій безпековий потенціал. Ці процеси відбувалися не так швидко, як вимагають закони підготовки до війни", – зауважив Романенко.

Генерал-лейтенант у відставці підкреслив, що Росія готується діяти проти країн НАТО, в першу чергу Польщі, країн Балтії, формує угруповання проти Фінляндії, Швеції. З його слів, розвідки певних європейських країн змогли дістатися до російських документів, які свідчать про те, що Росія планує здійснити певні дії до 2028 року.

Це плани, але підготовка до цього триває. За необхідності це можна прискорити, але питання у тому, що в розробці російських планів є важливий елемент, що якщо війна в Україні зупиниться, то росіяни зосередяться на інших країнах,

– озвучив Романенко.

Європейські держави, як підсумував військовий експерт, мають чітко розуміти, що збільшення періоду для їхньої підготовки до можливої війни залежить від стійкості України. Тому, зі слів Романенка, треба всіляко й оперативно допомагати ЗСУ озброєнням, технікою.

А от Україні, за його переконанням, потрібно виконати своє внутрішнє завдання щодо мобілізації, переводу економіки на військові рейки, підвищення відповідальності громадян за захист своєї країни на рівні стану війни, а не воєнного стану. Якщо не виконати заходи по цих трьох напрямках, ворог, зі слів Романенка, на жаль просуватиметься далі.