Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан объяснил 24 Каналу, что Путин считает себя обманутым Западом и вынужден теперь отправлять посланцев с экономическими проектами на триллионы долларов, потому что переговорной силы у него больше нет.

Как Россия потеряла влияние на Кавказе и в Сирии?

Все началось это с Кавказа, где урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном выбило Россию из региона.

Конфликт был для Кавказа тем, чем Донбасс является для Украины – инструментом российского влияния. Теперь этот вопрос решен, и печально известная база Гюмри, где располагались российские войска и где совершались преступления против местного населения, – ушла в прошлое. Россиян там не любили – и местные это подтвердят,

– отметил Кузан.

И армяне, и азербайджанцы, несмотря на взаимную вражду, одинаково понимают, что главный враг – это Россия, и ее оттуда выгнали. Путин убежден, что это произошло по сговору США и Турции.

Следующая потеря – Сирия, где Россия имела не просто базу, а полноценный военно-морской и авиационный плацдарм для контроля над всем Средиземноморьем.

Сирийская база была для России своеобразным "Крымом", но в Средиземном море – оттуда Москва контролировала всю акваторию от юга Европы до Ближнего Востока. Теперь россияне там закрыты, а бегство Асада в Москву стало ярким символом девальвации российских гарантий для диктаторов по всему миру.

Почему Трамп сперва давит, а потом говорит с Россией?

В 2018 году Россия передислоцировала в Венесуэлу стратегические ракетоносцы Ту-160, системы ПВО и радиоэлектронной борьбы – за 10 лет нагромоздила там самое большое военное присутствие во всей Южной Америке, угрожая всему югу США. Теперь это все демонтировано – и Путин обвиняет в этом США, считая себя обманутым,

– сказал Кузан.

Путин считает, что его вытеснили отовсюду – и демонстративный захват американцами его танкеров является сигналом для всего Глобального Юга, что США знают, как расправиться с Россией.

От бессилия Москва теперь отправляет посланцев с проектами на триллионы долларов без всякого финансового обеспечения, потому что переговорной силы у нее больше нет и никто с ней серьезно не разговаривает.

"Трамп сначала бьет – раз, второй, третий – и только тогда Россия начинает говорить о переговорах. Путин годами продавал себя как главного посредника на Кавказе, Ближнем Востоке и в Латинской Америке.

Обратите внимание! Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук считает, что после заявлений Путина о якобы подготовке Украиной подрывов газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Черном море волноваться в первую очередь должна Турция. По его словам, эти обвинения являются частью российской информационной пропаганды, однако на них следует реагировать, ведь Россия способна даже на самостоятельную провокацию.

Что еще известно о позиции России на мировой арене?