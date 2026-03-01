Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан пояснив 24 Каналу, що Путін вважає себе ошуканим Заходом і змушений тепер відправляти посланців з економічними проєктами на трильйони доларів, бо переговорної сили у нього більше немає.

Як Росія втратила вплив на Кавказі та в Сирії?

Усе почалося це з Кавказу, де врегулювання конфлікту між Вірменією та Азербайджаном вибило Росію з регіону.

Конфлікт був для Кавказу тим, чим Донбас є для України – інструментом російського впливу. Тепер це питання вирішено, і сумнозвісна база Ґюмрі, де розташовувалися російські війська і де чинилися злочини проти місцевого населення, – пішла в минуле. Росіян там не любили – і місцеві це підтвердять,

– зазначив Кузан.

І вірмени, і азербайджанці, попри взаємну ворожнечу, однаково розуміють, що головний ворог – це Росія, і її звідти вигнали. Путін переконаний, що це сталося за змовою США і Туреччини.

Наступна втрата – Сирія, де Росія мала не просто базу, а повноцінний військово-морський і авіаційний плацдарм для контролю над усім Середземномор'ям.

Сирійська база була для Росії своєрідним "Кримом", але у Середземному морі – звідти Москва контролювала всю акваторію від півдня Європи до Близького Сходу. Тепер росіяни там закриті, а втеча Асада до Москви стала яскравим символом девальвації російських гарантій для диктаторів по всьому світу.

Чому Трамп спершу тисне, а потім говорить з Росією?

У 2018 році Росія передислокувала до Венесуели стратегічні ракетоносці Ту-160, системи ППО і радіоелектронної боротьби – за 10 років нагромадила там найбільшу військову присутність у всій Південній Америці, погрожуючи всьому півдню США. Тепер це все демонтовано – і Путін звинувачує в цьому США, вважаючи себе ошуканим,

– сказав Кузан.

Путін вважає, що його витіснили звідусіль – і демонстративне захоплення американцями його танкерів є сигналом для всього Глобального Півдня, що США знають, як розправитися з Росією.

Від безсилля Москва тепер відправляє посланців з проєктами на трильйони доларів без жодного фінансового забезпечення, бо переговорної сили у неї більше немає і ніхто з нею серйозно не розмовляє.

"Трамп спочатку б'є – раз, другий, третій – і лише тоді Росія починає говорити про переговори. Путін роками продавав себе як головного посередника на Кавказі, Близькому Сході та в Латинській Америці.

Зверніть увагу! Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук вважає, що після заяв Путіна про нібито підготовку Україною підривів газопроводів "Турецький потік" і "Блакитний потік" у Чорному морі хвилюватися насамперед має Туреччина. За його словами, ці звинувачення є частиною російської інформаційної пропаганди, однак на них слід реагувати, адже Росія здатна навіть на самостійну провокацію.

Що ще відомо про позиції Росії на світовій арені?