Об этом сообщает Министерство иностранных дел Румынии.

Что известно о выведении сотрудника российского посольства из Румынии?

По распоряжению главы МИД Румынии Оаны Цой посла России в Бухаресте Владимира Липаева вызвали во внешнеполитическое ведомство. Причиной стали три случая незаконного проникновения дронов в воздушное пространство страны в период с 24 по 26 июля.

В ходе встречи румынская сторона передала российскому дипломату фрагменты одного из сбитых беспилотников. В МИДе страны заявили, что расследование прокуратуры подтвердило российское происхождение компонентов дрона.

Послу России Владимиру Липаеву вручили фрагменты сбитых дронов, проникших на территорию Румынии / Фото МИД Румынии

Бухарест выразил Москве решительный протест из-за нарушения воздушного пространства и заявил, что ответственность за инциденты полностью лежит на России.

В румынском МИД отметили, что такие действия недопустимы, поскольку касаются не только безопасности Румынии, но и территории НАТО и Европейского Союза. Также в ведомстве заявили, что действия России усугубляют ситуацию в сфере региональной безопасности.

По итогам встречи русскому послу вручили официальную вербальную ноту. В документе говорится, что один из сотрудников дипломатической миссии России объявлен персоной нон грата и должен покинуть территорию Румынии в течение 5 дней.

Кроме того, Министерство иностранных дел Румынии вызвало своего посла в России для консультаций.

В Бухаресте заявили, что продолжат координировать действия с союзниками по НАТО и ЕС, а также будут принимать все необходимые меры для защиты национальной безопасности и граждан страны.

Напомним, ранее в Минобороны Румынии рассказывали, что с 2022 года было зафиксировано 33 случая нарушения воздушного пространства Румынии российскими беспилотниками. Последний подобный инцидент произошел 26 июля 2026 года.