Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Румунії.

Що відомо про випровадження співробітника російського посольства з Румунії?

За розпорядженням глави МЗС Румунії Оани Цою посла Росії у Бухаресті Володимира Липаєва викликали до зовнішньополітичного відомства. Причиною стали три випадки незаконного проникнення дронів у повітряний простір країни в період із 24 до 26 липня.

Під час зустрічі румунська сторона передала російському дипломату фрагменти одного зі збитих безпілотників. У МЗС країни заявили, що розслідування прокуратури підтвердило російське походження компонентів дрона.

Послу Росії Володимиру Липаєву вручили фрагменти збитих дронів, які проникли на територію Румунії / Фото МЗС Румунії

Бухарест висловив Москві рішучий протест через порушення повітряного простору та заявив, що відповідальність за інциденти повністю лежить на Росії.

У румунському МЗС наголосили, що такі дії є неприпустимими, оскільки стосуються не лише безпеки Румунії, а й території НАТО та Європейського Союзу. Також у відомстві заявили, що дії Росії погіршують ситуацію у сфері регіональної безпеки.

За підсумками зустрічі російському послу вручили офіційну вербальну ноту. У документі зазначено, що один зі співробітників дипломатичної місії Росії оголошений персоною нон грата та має залишити територію Румунії протягом 5 днів.

Крім того, Міністерство закордонних справ Румунії викликало свого посла в Росії для консультацій.

У Бухаресті заявили, що продовжать координувати дії із союзниками по НАТО та ЄС, а також вживатимуть усіх необхідних заходів для захисту національної безпеки та громадян країни.

Нагадаємо, раніше у Міноборони Румунії розповідали, що з 2022 року було зафіксовано 33 випадки порушення повітряного простору Румунії російськими безпілотниками. Останній такий інцидент стався 26 липня 2026 року.