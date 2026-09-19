С таким заявлением выступил Никушор Дан в ходе саммита "Карпатской восьмерки"

Что предлагают партнеры?

По словам Дана, румынская сторона имеет давние традиции оборонной промышленности и необходимую базу для производства оружия.

Однако в течение последних тридцати лет эта отрасль не имела надлежащего управления и теперь нуждается в финансовых вливаниях.

Помимо военного сектора, речь идет о тесном взаимодействии в энергетике. Страна имеет более чем полувековой опыт в ядерной сфере и готова предоставить своих квалифицированных инженеров для работы со странами Карпатского региона.

Румыния готова развивать оборонное производство при условии привлечения инвестиций и делиться с Украиной технологиями,

– подчеркнул Никушор Дан.

Саммит "Карпатской восьмерки"

Как уже сообщалось на нашем сайте, в Ивано-Франковской области проходит учредительный саммит нового регионального формата C8 с участием восьми европейских государств.

Именно во время этой встречи Зеленский заявил о серьезном дефиците средств на финансирование украинской обороны, но заверил, что власти уже готовят решения для выхода из ситуации.