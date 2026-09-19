Таку заяву зробив Нікушор Дан під час саміту Карпатської вісімки

Що пропонують партнери?

За словами Дана, румунська сторона має давні традиції оборонної промисловості та необхідну базу для створення зброї.

Проте протягом останніх тридцяти років ця галузь не мала належного управління і тепер потребує фінансових вливань.

Окрім військового сектору, йдеться про тісну взаємодію в енергетиці. Країна має понад півстолітній досвід у ядерній сфері та готова надати своїх підготовлених інженерів для роботи з державами Карпатського регіону.

Румунія готова розвивати оборонне виробництво за умови залучення інвестицій і ділитися з Україною технологіями,

– пыдкреслив Нікушор Дан.

Саміт Карпатської вісімки

Як вже повідомлялося на нашому сайті, в Івано-Франківській області проходить установчий саміт нового регіонального формату C8 за участю восьми європейських держав.

Саме під час цієї зустрічі Зеленський заявив про серйозний дефіцит коштів на фінансування української оборони, але запевнив, що влада вже готує рішення для виходу з ситуації.