Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова министра иностранных дел Нидерландов Каспара Вельдкампа после встречи глав МИД стран-членов НАТО в Брюсселе, которые передает "Европейская правда".

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Нидерланды ждут Зеленского на саммите НАТО

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп заявил, что Нидерланды ожидают участия президента Владимира Зеленского в июньском саммите НАТО и считает, что союзники по Альянсу должны активнее поддерживать Украину и одновременно усилить международное давление на Россию.

По мнению Вельдкампа, Зеленский будет приглашен для участия в саммите НАТО в Гааге, но обсуждать возможные результаты этого события пока рано, поскольку переговоры с Россией об установлении хотя бы временного перемирия до сих пор продолжаются.

"Еще очень рано говорить, что именно произойдет в Гааге. Но я ожидаю, что президент Зеленский будет там", – отметил он.

Я могу себе представить, что в какой-то момент нам всем лопнет терпение – и американцам лопнет терпение из-за того, что Россия тянет время в этих переговорах,

– сказал министр иностранных дел Нидерландов.

"Мы видели это на переговорах по прекращению огня в Черном море. Они (Россия) привязывают к ним всевозможные дополнительные элементы, просто как тактику затягивания времени. Вчера за столом переговоров у нас было очень хорошее осознание этого", – добавил он.

Он считает, что сейчас время нажать на Россию и "максимально поддерживать Украину".