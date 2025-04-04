Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова міністра закордонних справ Нідерландів Каспара Вельдкампа після зустрічі глав МЗС країн-членів НАТО у Брюсселі, які передає "Європейська правда".

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Нідерланди чекають Зеленського на саміті НАТО

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп заявив, що Нідерланди очікують на участь президента Володимира Зеленського в червневому саміті НАТО та вважає, що союзники по Альянсу мають активніше підтримувати Україну і водночас посилити міжнародний тиск на Росію.

На думку Вельдкампа, Зеленський буде запрошений для участі у саміті НАТО в Гаазі, але обговорювати можливі результати цієї події наразі зарано, оскільки перемовини з Росією про встановлення хоча б тимчасового перемир’я досі тривають.

"Ще дуже зарано говорити, що саме відбудеться в Гаазі. Але я очікую, що президент Зеленський буде там", – зазначив він.

Я можу собі уявити, що в якийсь момент нам усім увірветься терпець – і американцям увірветься терпець через те, що Росія тягне час у цих переговорах,

– сказав міністр закордонних справ Нідерландів.

"Ми бачили це на переговорах щодо припинення вогню в Чорному морі. Вони (Росія) прив'язують до них всілякі додаткові елементи, просто як тактику затягування часу. Учора за столом переговорів в нас було дуже добре усвідомлення цього", – додав він.

Він вважає, що зараз час натиснути на Росію та "максимально підтримувати Україну".