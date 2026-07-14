Политолог Петр Олещук и политтехнолог Тарас Загородний в эфире 24 Канала объяснили, есть ли у законопроекта шанс пройти через Конгресс после смерти Грема. Они также рассказали, что может повлиять на решение Трампа и почему эти санкции важны не только для давления на Кремль.

Справочно. Линдси Грэм был сенатором-республиканцем от Южной Каролины, бывшим полковником резерва ВВС США и одним из самых активных сторонников Украины в Вашингтоне. Накануне смерти он совершил десятый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения России и сообщил о поддержке Белым домом санкционного законопроекта, который более года продвигал вместе с сенатором-демократом Ричардом Блюменталем. Грэм скончался 11 июля 2026 года в возрасте 71 года. По предварительным выводам судмедэксперта, причиной стала расслоение аорты, связанное с атеросклеротическим сердечно-сосудистым заболеванием.

Законопроект Грэма может пройти через Конгресс

Линдси Грэм в последнее время играл заметную роль в поддержке Украины и продвигал двухпартийный законопроект с жесткими санкциями против России. После его смерти появилась информация, что инициативу готова поддержать администрация Дональда Трампа, поэтому она может в ближайшее время пройти Сенат и Палату представителей.

Если законопроект будет принят, это станет первым серьезным санкционным шагом администрации Трампа против России. И это очень важно,

– подчеркнул Олещук.

В Конгрессе остается достаточно политиков, которые поддерживают Украину и могут продвигать нужные ей решения. Ранее часть республиканцев сдерживалась позицией Белого дома, почему важные инициативы долгое время не получали дальнейшего развития.

Позиция администрации Трампа постепенно меняется, и это открывает возможности для решений, которые долгое время блокировались в Конгрессе,

– сказал политолог.

Поддержка санкций со стороны Белого дома может устранить одно из главных политических препятствий для законопроекта. Окончательное решение еще не принято, но шансы на его принятие значительно выросли.

Сила Украины меняет позицию Трампа

Решение Дональда Трампа может зависеть не только от настроений в Конгрессе, но и от того, как он видит ситуацию на поле боя. Украина наращивает возможности для ударов по российской территории, проводит атаки на нефтеперерабатывающие, военные и логистические объекты. Только за одну из последних ночей СБУ поразила более 10 таких целей, что свидетельствует о росте потенциала Сил обороны Украины.

Трамп всегда будет на стороне того, кого он в данный момент считает сильным,

– подчеркнул Олещук.

Предыдущие пророссийские заявления президента США могли быть связаны с его убеждением в силе Владимира Путина и устойчивости кремлевского режима. Для Трампа гораздо важнее, у кого больше ресурсов и кто показывает результат, чем моральная или правовая оценка действий той или иной стороны.

Трамп живет вне моральных или правовых оценок политиков, но он прекрасно определяет, кто силен, а кто слабее,

– пояснил политолог.

Рост возможностей Украины постепенно меняет это восприятие и открывает новые возможности в отношениях с Белым домом. В таких условиях поддержка санкций против России может стать для Трампа способом присоединиться к той стороне, которая демонстрирует силу и способность наносить Кремлю ощутимые потери.

Постоянный рычаг давления на Россию

Тарас Загородний считает, почему принятие законопроекта Конгрессом сделает санкционный механизм гораздо более устойчивым к изменениям политической конъюнктуры в Вашингтоне. Даже после окончания президентского срока Дональда Трампа следующей администрации будет сложно отказаться от ограничений, которые поддержали обе палаты. После смерти Линдси Грэма документ также могут назвать в его честь, что придаст инициативе политический вес.

Если эти санкции примет Конгресс, считайте, что это навсегда. На Россию останется постоянный рычаг давления, который потом будет очень сложно отменить,

– подчеркнул политтехнолог.

Поддержка Трампа может объясняться не только желанием усилить давление на Кремль. Законопроект касается стран, которые покупают российские энергоносители, а США заинтересованы в сохранении влияния на мировой нефтяной рынок и сдерживании Китая, который также стремится усилить контроль над российскими ресурсами. В таких условиях санкции могут стать инструментом, который одновременно будет ограничивать доходы Москвы и работать на американские экономические интересы.

Пятьсот процентов здесь не главное. Достаточно и ста, и даже пятидесяти, потому что важен сам факт, что такой механизм будет существовать,

– сказал Загородний.

Реальный эффект будет зависеть от того, какие полномочия оставят в окончательном тексте и как именно США будут применять пошлины к покупателям российской нефти. Однако даже сокращенная версия законопроекта может создать для Кремля долгосрочную угрозу потери рынков и доходов.

Законопроект Грема после его смерти может пройти через Конгресс: смотрите видео