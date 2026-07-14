Політолог Петро Олещук і політтехнолог Тарас Загородній в ефірі 24 Каналу пояснили, чи має законопроєкт шанс пройти Конгрес після смерті Грема. Вони також розповіли, що може вплинути на рішення Трампа і чому ці санкції важливі не лише для тиску на Кремль.

Довідково. Ліндсі Грем був сенатором-республіканцем від Південної Кароліни, колишнім полковником резерву ВПС США та одним із найактивніших прихильників України у Вашингтоні. Напередодні смерті він здійснив десятий візит до України від початку повномасштабного вторгнення Росії та повідомив про підтримку Білим домом санкційного законопроєкту, який понад рік просував разом із сенатором-демократом Річардом Блюменталем. Грем помер 11 липня 2026 року у віці 71 року. За попередніми висновками судмедексперта, причиною стало розшарування аорти, пов'язане з атеросклеротичним серцево-судинним захворюванням.

Законопроєкт Грема може пройти Конгрес

Ліндсі Грем останнім часом відігравав помітну роль у підтримці України та просував двопартійний законопроєкт із жорсткими санкціями проти Росії. Після його смерті з'явилася інформація, що ініціативу готова підтримати адміністрація Дональда Трампа, тож вона може найближчим часом пройти Сенат і Палату представників.

Якщо законопроєкт ухвалять, це буде перший серйозний санкційний крок адміністрації Трампа проти Росії. І це дуже важливо,

– наголосив Олещук.

У Конгресі залишається достатньо політиків, які підтримують Україну і можуть просувати потрібні їй рішення. Раніше частину республіканців стримувала позиція Білого дому, через що важливі ініціативи тривалий час не отримували подальшого руху.

Позиція адміністрації Трампа поволі змінюється, і це відкриває можливості для рішень, які тривалий час блокувалися в Конгресі,

– сказав політолог.

Підтримка санкцій з боку Білого дому може прибрати одну з головних політичних перепон для законопроєкту. Остаточне рішення ще не ухвалене, але шанс на його проходження став значно вищим.

Сила України змінює позицію Трампа

Рішення Дональда Трампа може залежати не лише від настроїв у Конгресі, а й від того, як він бачить ситуацію на полі бою. Україна нарощує можливості для ударів по російській території, атакує нафтопереробні, військові та логістичні об'єкти. Лише за одну з останніх ночей СБУ уразила понад 10 таких цілей, що показує зростання спроможностей Сил оборони України.

Трамп завжди буде на боці того, кого він у цей момент вважає сильним,

– наголосив Олещук.

Попередні проросійські заяви президента США могли бути пов'язані з його переконанням у силі Володимира Путіна та стійкості кремлівського режиму. Для Трампа значно важливіше, хто має більше ресурсів і показує результат, ніж моральна чи правова оцінка дій тієї чи іншої сторони.

Трамп живе поза моральними чи правовими оцінками політиків, але він прекрасно визначає, хто сильний, а хто слабший,

– пояснив політолог.

Зростання українських можливостей поступово змінює це сприйняття та відкриває нові можливості у відносинах із Білим домом. За таких умов підтримка санкцій проти Росії може стати для Трампа способом долучитися до сторони, яка демонструє силу й здатність завдавати Кремлю відчутних втрат.

Постійний важіль тиску на Росію

Тарас Загородній вважає, що ухвалення законопроєкту через Конгрес зробить санкційний механізм значно стійкішим до зміни політичної кон'юнктури у Вашингтоні. Навіть після завершення президентського терміну Дональда Трампа наступній адміністрації буде складно відмовитися від обмежень, які підтримали обидві палати. Після смерті Ліндсі Грема документ також можуть назвати на його честь, що додасть ініціативі політичної ваги.

Якщо ці санкції ухвалить Конгрес, вважайте, що це назавжди. На Росію залишиться постійний важіль тиску, який потім буде дуже складно скасувати,

– наголосив політтехнолог.

Підтримка Трампа може пояснюватися не лише бажанням посилити тиск на Кремль. Законопроєкт стосується країн, які купують російські енергоносії, а США зацікавлені у збереженні впливу на світовий нафтовий ринок і стримуванні Китаю, який також прагне посилити контроль над російськими ресурсами. За таких умов санкції можуть стати інструментом, що одночасно обмежуватиме доходи Москви та працюватиме на американські економічні інтереси.

П'ятсот відсотків тут не головне. Достатньо і ста, і навіть п'ятдесяти, бо важливий сам факт, що такий механізм існуватиме,

– сказав Загородній.

Реальний ефект залежатиме від того, які повноваження залишать у фінальному тексті та як саме США застосовуватимуть мита до покупців російської нафти. Проте навіть скорочена версія законопроєкту може створити для Кремля довготривалу загрозу втрати ринків і доходів.

Законопроєкт Грема після його смерті може пройти Конгрес: дивіться відео