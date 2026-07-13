Про це пише The Wall Street Journal.

Чому найбільше приділяв увагу Грем перед смертю?

Після повернення до Вашингтона з поїздки до України та участі в саміті НАТО колеги відзначали, що сенатор був виснаженим, але сповненим оптимізму. Особливе значення для нього мало те, що оновлена версія законопроєкту про санкції проти Росії отримала підтримку Білого дому.

За кілька годин до смерті Грем повідомив сенатору Річарду Блюменталю про досягнення домовленості з адміністрацією Дональда Трампа щодо документа, який він просував понад рік. За словами сенатора, це означало, що законопроєкт має високі шанси стати законом. Під час саміту НАТО Грем вважав, що настав вирішальний момент для посилення економічного тиску на Москву. Видання зазначає, що сенатор послідовно працював над збереженням підтримки України у Вашингтоні, навіть попри різні підходи президента Дональда Трампа до війни.

За день до смерті Грем здійснив свій десятий візит до України від початку повномасштабного вторгнення Росії. Під час зустрічі президент Володимир Зеленський привітав його з 71-річчям, на що сенатор із притаманним йому гумором відповів: "Старший, але не мудріший". У Києві Грем також оголосив про досягнення угоди з адміністрацією Трампа щодо санкційного законопроєкту, заявивши журналістам, що документ тепер має підтримку Білого дому.

Колеги сенатора наголошують, що саме він відіграв одну з ключових ролей у збереженні американської підтримки України. Сенаторка Джин Шахін закликала Конгрес ухвалити законопроєкт про санкції, назвавши це втіленням давньої мрії Ліндсі Грема — бачити Україну незалежною та безпечною.

Нагадаємо, Bloomberg пише, що смерть американського сенатора Ліндсі Грема може ускладнити контакти між Києвом і Вашингтоном, адже він був одним із головних прихильників України в оточенні Дональда Трампа. За кілька днів до смерті Грем відвідав Україну, зустрівся із Володимиром Зеленським, побував на виробництві дронів і працював над просуванням нового пакета санкцій проти Росії. У Києві його назвали справжнім другом України. Експерти зазначають, що тепер партнерам доведеться шукати нові шляхи впливу на адміністрацію США.