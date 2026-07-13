Об этом пишет The Wall Street Journal.

Почему Грэм уделял наибольшее внимание перед смертью?

После возвращения в Вашингтон из поездки в Украину и участия в саммите НАТО коллеги отмечали, что сенатор был изможден, но полон оптимизма. Особое значение для него имело то, что обновленная версия законопроекта о санкциях против России получила поддержку Белого дома.

За несколько часов до смерти Грэм сообщил сенатору Ричарду Блюменталю о достижении договоренности с администрацией Дональда Трампа по поводу документа, который он продвигал более года. По словам сенатора, это означало, что у законопроекта высокие шансы стать законом. Во время саммита НАТО Грэм считал, что наступил решающий момент для усиления экономического давления на Москву. Издание отмечает, что сенатор последовательно работал над сохранением поддержки Украины в Вашингтоне, даже несмотря на различные подходы президента Дональда Трампа к войне.

За день до смерти Грэм совершил свой десятый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения России. Во время встречи президент Владимир Зеленский поздравил его с 71-летием, на что сенатор с присущим ему юмором ответил: "Старше, но не мудрее". В Киеве Грэм также объявил о достижении соглашения с администрацией Трампа по поводу законопроекта о санкциях, заявив журналистам, что документ теперь имеет поддержку Белого дома.

Коллеги сенатора отмечают, что именно он сыграл одну из ключевых ролей в сохранении американской поддержки Украины. Сенатор Джин Шахин призвала Конгресс принять законопроект о санкциях, назвав это воплощением давней мечты Линдси Грэма – видеть Украину независимой и безопасной.

Напомним, Bloomberg пишет, что смерть американского сенатора Линдси Грэма может осложнить контакты между Киевом и Вашингтоном, ведь он был одним из главных сторонников Украины в окружении Дональда Трампа. За несколько дней до смерти Грэм посетил Украину, встретился с Владимиром Зеленским, побывал на производстве дронов и работал над продвижением нового пакета санкций против России. В Киеве его назвали настоящим другом Украины. Эксперты отмечают, что теперь партнерам придется искать новые пути влияния на администрацию США.