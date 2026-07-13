Об этом сообщает издание Bloomberg. Грэм обладал уникальным набором навыков, сочетая тесные личные отношения с Дональдом Трампом, умение сотрудничать с сенаторами-демократами и прочные связи с иностранными лидерами.

Какой была последняя миссия сенатора в Украине?

За последние три дня перед смертью сенатор от Южной Каролины совершил свой десятый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Во время этой поездки Линдси Грэм встретился с президентом Владимиром Зеленским, осмотрел производство беспилотников SkyFall и заключил соглашение с коллегами о продвижении законопроекта о новых жестких санкциях против России.

Грэм посвятил значительную часть второго президентского срока Дональда Трампа сохранению американской оборонной поддержки Украины, несмотря на напряженные отношения между лидерами обоих государств.

До этого он также принимал участие в саммите НАТО в Турции, где пытался сгладить противоречия между военным альянсом и президентом США.

Как в Киеве отреагировали на смерть Линдси Грэма?

В Киеве смерть американского политика восприняли как большую утрату. Глава Офиса Президента Кирилл Буданов отреагировал на трагедию, отметив:

Украина потеряла настоящего друга, а Америка – одного из своих лучших сыновей. Память о друзьях измеряется не словами, а поступками. Линдси Грэм был настоящим другом Украины благодаря тому, что он сделал,

– Кирилл Буданов, руководитель Офиса Президента.

В то же время руководитель Института исследований "Пента" Владимир Фесенко подчеркнул, что Грэм играл важную роль лоббиста Украины в окружении Трампа, хотя и не всегда имел решающее влияние по сравнению с другими советниками, такими как посланник Виткофф.

Европейские дипломаты также рассматривали сенатора как ключевую фигуру для усиления санкционного давления на Россию и одного из немногих республиканцев, глубоко разбиравшихся в вопросах внешней политики.

О чем Грэм говорил с Трампом незадолго до трагедии?

Как сообщает издание Axios, незадолго до смерти Линдси Грэм провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, в ходе которого рассказал о своем визите в Киев и призвал как можно скорее вынести на голосование законопроект о санкциях против России. После разговора сенатор признался собеседникам, что плохо себя чувствует, но отказался немедленно обращаться к врачам из-за запланированного эфира на телевидении.

Источники издания сообщают, что политик с юмором сказал: "Я не могу сейчас умереть. Мне еще нужно ввести санкции против России, разобраться с Ираном и нормализовать отношения между Израилем и Саудовской Аравией". Через несколько часов после этого Грэм скончался.

Что стало причиной смерти американского политика?

Официальной причиной смерти 71-летнего сенатора стало расслоение аорты, развившееся вследствие атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания. Вечером 11 июля 2026 года в его дом на Капитолийском холме вызвали экстренные службы из-за острой боли в груди, однако спасти жизнь политика в больнице не удалось.

Президент США Дональд Трамп назвал Грэма настоящим патриотом и одним из самых выдающихся сенаторов, а президент Украины Владимир Зеленский выразил глубокие соболезнования, подчеркнув, что Грэм всегда был рядом с украинским народом в самые тяжелые времена.