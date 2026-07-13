Про це повідомляє видання Bloomberg. Грем мав унікальний набір навичок, поєднуючи тісні особисті стосунки з Дональдом Трампом, здатність співпрацювати з сенаторами-демократами та міцні зв'язки з іноземними лідерами.

Якою була остання місія сенатора в Україні?

За останні три дні перед смертю сенатор від Південної Кароліни здійснив свій десятий візит до України з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Під час цієї поїздки Ліндсі Грем зустрічався з президентом Володимиром Зеленським, оглянув виробництво безпілотників SkyFall та уклав угоду з колегами щодо просування законопроєкту про нові жорсткі санкції проти Росії.

Грем присвятив значну частину другого президентського терміну Дональда Трампа збереженню американської оборонної підтримки України, попри напружені стосунки між лідерами обох держав.

До цього він також брав участь у саміті НАТО в Туреччині, де намагався згладити суперечності між військовим альянсом і президентом США.

Як на смерть Ліндсі Грема відреагували у Києві?

У Києві смерть американського політика сприйняли як велику втрату. Очільник Офісу Президента Кирило Буданов відреагував на трагедію, зазначивши:

Україна втратила справжнього друга, а Америка – одного зі своїх найкращих синів. Пам’ять про друзів вимірюється не словами, а вчинками. Ліндсі Грем був справжнім другом України завдяки тому, що він зробив,

– Кирило Буданов, керівник Офісу Президента.

Водночас керівник Інституту досліджень "Пента" Володимир Фесенко наголосив, що Грем відігравав важливу роль лобіста України в оточенні Трампа, хоча й не завжди мав вирішальний вплив порівняно з іншими радниками, як-от посланець Віткофф.

Європейські дипломати також розглядали сенатора як ключову фігуру для просування санкційного тиску на Росію та одного з небагатьох республіканців, які глибоко розумілися на питаннях зовнішньої політики.

Про що Грем говорив із Трампом незадовго до трагедії?

Як повідомляє видання Axios, незадовго до смерті Ліндсі Грем мав телефонну розмову з Дональдом Трампом, під час якої розповів про свій візит до Києва та закликав якнайшвидше винести на голосування законопроєкт про санкції проти Росії. Після розмови сенатор зізнався співрозмовникам, що почувається зле, але відмовився негайно звертатися до лікарів через запланований ефір на телебаченні.

Джерела видання передають, що політик із гумором сказав: "Я не можу зараз померти. Мені ще потрібно запровадити санкції проти Росії, розібратися з Іраном і нормалізувати відносини між Ізраїлем та Саудівською Аравією". За кілька годин після цього Грем помер.

Що стало причиною смерті американського політика?

Офіційною причиною смерті 71-річного сенатора стало розшарування аорти, що розвинулося внаслідок атеросклеротичного серцево-судинного захворювання. Увечері 11 липня 2026 року до його будинку на Капітолійському пагорбі викликали екстрені служби через гострий біль у грудях, проте врятувати життя політика в лікарні не вдалося.

Президент США Дональд Трамп назвав Грема справжнім патріотом і одним із найвидатніших сенаторів, а президент України Володимир Зеленський висловив глибокі співчуття, підкресливши, що Грем завжди був поруч із українським народом у найважчі часи.