Об этом президент США сообщил журналистам на саммите G7, передает Iran International.

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Что предусматривает новый этап соглашения?

По словам Трампа, соглашение между США и Ираном заключено и переходит ко второму этапу.

Мы заключили соглашение с Ираном, и оно должно быть успешным, оно переходит ко второму этапу, который, я думаю, будет на самом деле проще,

– сказал он.

Соединенные Штаты, как утверждает Трамп, не планируют вкладывать никаких денег в Иран в рамках этого соглашения. Тем самым он опроверг слухи, которые распространялись накануне, и назвал их "абсурдными".

У нас есть право когда-нибудь туда зайти и что-то сделать, если я захочу что-то сделать или кто-то захочет что-то сделать. Но мы не вкладываем никаких денег,

– добавил американский лидер.

К слову, ранее вице-президент США Джей Ди Венс сообщал, что меморандум о взаимопонимании сейчас занимает примерно полторы страницы и является "очень общим документом". Технические переговоры между сторонами могут начаться после 19 июня.

В частности, от Тегерана требуют соблюдать "региональный мир и стабильность", прекратив финансирование террористических группировок. Также Соединенные Штаты хотят обеспечить присутствие инспекторов МАГАТЭ в Иране и ликвидировать его запасы высокообогащенного урана.