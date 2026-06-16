Про це президент США повідомив журналістам на саміті G7, передає Iran International.

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Що передбачає новий етап угоди?

За словами Трампа, угода між США та Іраном укладена та переходить до другого етапу.

Ми уклали угоду з Іраном, і вона має бути успішною, вона переходить до другого етапу, який, я думаю, буде насправді простішим,

– сказав він.

Сполучені Штати, як стверджує Трамп, не планують вкладати жодних грошей в Іран в рамках цієї угоди. Тим самим він спростував чутки, що ширились напередодні, та назвав їх "абсурдними".

Ми маємо право колись туди зайти та зробити щось, якщо я захочу щось зробити або хтось захоче щось зробити. Але ми не інвестуємо жодних грошей,

– додав американський лідер.

До слова раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомляв, що меморандум про взаєморозуміння зараз займає приблизно півтори сторінки та є "дуже загальним документом". Технічні переговори між сторонами можуть розпочатись після 19 червня.

Зокрема, від Тегерану вимагають дотримуватись "регіонального миру та стабільності", зупинивши фінансування терористичних угрупувань. Також Сполучені Штати хочуть забезпечити присутність інспекторів МАГАТЕ в Ірані та ліквідувати його запаси високозбагаченого урану.