По мнению Бортникова, британские спецслужбы курировали эту операцию СБУ. При этом никаких вменяемых доказательств этому он не предоставил, передает 24 Канал.

Что сказали в ФСБ о "Паутине"?

Свое абсурдное заявление глава ФСБ выдал на совещании руководителей спецслужб стран СНГ.

Англичане же обеспечили его дальнейшее пропагандистское сопровождение, вбрасывая в СМИ фальшивки о якобы огромном вреде и исключительно украинском авторстве диверсии,

– заявил он.

На этом Бортников волну обвинений в сторону Великобритании не закончил. В дополнение он обвинил британскую разведку МИ6 в том, что она вместе с украинскими спецслужбами планирует и другие атаки на объекты критической инфраструктуры России. Якобы в этом даже участвуют боевые пловцы.

В частности, по его словам, украинские и британские спецслужбы якобы готовят диверсии на газопроводе "Турецкий поток" и Каспийском трубопроводном консорциуме.

Глава российской ФСБ также добавил, что именно Великобритания подстрекает Евросоюз к вооруженному противостоянию с Россией, чтобы запугать инвесторов и "обеспечить перетекание их капиталов на свои фондовые рынки".

Не забыл Бортников и об угрозах жителям ЕС. Он призвал их "посмотреть на пример Украины".

А еще он обвинил НАТО в организации полетов дронов над Европой, чтобы в этом обвинить Россию.

Как на заявления Бортникова отреагировали в ЦПД и СБУ?

У Центре противодействия дезинформации отметили, что российские спецслужбы в очередной раз распространяют дезинформацию.

Распространение подобных голословных обвинений является типичным для спецслужб РФ. Ранее российская служба внешней разведки неоднократно заявляла о якобы подготовке Украиной диверсий, провокаций или терактов в странах Европы или в международных водах. Ни одно из таких "пророчеств" не осуществилось,

– отметили там.

В ЦПИ также объяснили, что распространением дезинформации Россия пытается внушать страх и панические настроения в других странах. А еще таким образом россияне создают себе информационное алиби для будущих провокаций. ️

Служба безопасности Украины в комментарии 24 Канала также опровергла "громкое" и лживое заявление Бортникова.

Сегодня российские спецслужбы отличились очередным "громким" заявлением о том, что спецоперация "Паутина" якобы проводилась под кураторством иностранных партнеров и не нанесла существенного вреда войскам РФ. Служба безопасности Украины воспринимает такие заявления исключительно как попытку врага оправдать собственный провал перед внутренней аудиторией. Ведь благодаря сотрудникам СБУ и их работе миф о "всесильности ФСБ" рассыпался прямо на глазах и сгорел вместе с самолетами стратегической авиации РФ,

– сказали в СБУ.

Там также отметили, что "Паутина" – это уникальная, сложная и многоуровневая спецоперация, которую СБУ реализовала только своими силами.

В Службе отметили, что Украина будет продолжать бить россиян на поле боя и в глубоком тылу.

"Мы будем отвечать на российский террор и уничтожать врага везде – на море, в воздухе и на земле. А как надо – достанем и из-под земли", – говорил председатель СБУ Малюк.

Что известно о "Паутине"?