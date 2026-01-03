Москва "подложила свинью" Венесуэле: российская ПВО во время ударов США не сработала
- США провели операцию в Венесуэле, нанеся удары по военным объектам.
- Российские системы ПВО, на которых базируется оборона Венесуэлы, не сработали во время этих ударов.
В ночь на 3 января США провели масштабную операцию на территории Венесуэлы – нанесли удары по ключевым военным объектам и похитили президента страны Николаса Мадуро. Во время этих боевых действий особенно "отличилась" российская ПВО.
В сети можно увидеть много видео взрывов в Каракасе. Причем работы ПВО, по крайней мере зенитных ракетных комплексов, не слышно. Это может свидетельствовать о том, что вооруженным силам США удалось нейтрализовать системы ПВО Венесуэлы, передает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.
Как российская ПВО "показала" себя в Венесуэле?
Вся противовоздушная оборона Венесуэлы была построена на российских системах, а основой наземного ПВО является 1 – 2 дивизиона ЗРК С-300ВМ, 3 – 9 ЗРК "Бук-М2Е", более 6 ЗРК С-125 "Печора-2М".
Более того, в октябре 2024 года Россия дополнительно поставила в Венесуэлу несколько зенитно-ракетных комплексов – систему "Панцирь" и комплекс "Бук-М2", доставленных несколькими рейсами самолетов Ил-76ТД.
Кроме того, основу венесуэльских воздушных сил составляют 21 российский истребитель Су-30МКВ (венесуэльская версия Су-30МК2).
Так что, во время американских ударов по Венесуэле поставленные Россией венесуэльцам средства ПВО не сработали.
Как США били по Каракасу, а российская ПВО ничем не могла помочь: смотрите видео
Заметим, что Россия выразила поддержку правительству Венесуэлы "перед лицом вооруженной агрессии" и призвала США освободить Николаса Мадуро и его жену.
Напомним, что Кремль поддерживает режим Мадуро. Когда осенью конфликт между США и Венесуэлой начал обостряться, в России рассматривали возможность передать Каракасу новую ракетную систему "Орешник".
Также в октябре Мадуро просил о военной помощи у России, Китая и Ирана на фоне угрозы со стороны США. Он обратился к Москве с просьбой о ремонте радаров, военных самолетов и возможной поставке ракет.
К слову, ранее Россия якобы под предлогом подавления очередной попытки народа Венесуэлы свергнуть режим Мадуро отправила в страну или наемников "Вагнера", или сотрудников российского ГУ ГШ.
1 ноября 2025 года мониторинговые каналы зафиксировали прибытие в Каракас подсанкционного российского самолета Ил-76. По данным наблюдателей, на борту могли быть оружие и дроны.
Что известно об американской операции в Венесуэле?
- Ночью 3 января США нанесли удары по военным объектам в Венесуэле и похитили президента страны и его жену.
- Мадуро и его жене уже предъявлены обвинения в заговоре против США и наркотерроризме.
- После ударов США по Венесуэле и задержания президента Николаса Мадуро события в стране могут развиваться по по разным сценариям.
- Первый сценарий называют "конституционным" Он предусматривает, что в случае полного отсутствия президента вице-президент Родригес должна объявить выборы в течение 30 дней, и новоизбранный президент получит полный шестилетний срок.
- Второй сценарий предполагает падение режима: возможную отставку или бегство ключевых соратников Мадуро, что создаст вакуум власти. В таком случае руководство может перейти к оппозиции во главе с Эдмундо Гонсалесом, которого поддерживает влиятельная оппозиционерка и лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо.
- Третий вариант – военный переворот. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес после ударов США заявлял о готовности сопротивляться иностранным войскам. В этом случае именно военные могут взять бразды правления в свои руки.