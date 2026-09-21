Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social.

Что известно о договоренностях между США и Беларусью

Дональд Трамп анонсировал соглашение о поставках калийных удобрений из Беларуси, добавив, что они будут стоить дешевле, чем удобрения из Канады.

Соединенные Штаты работают над заключением масштабного соглашения о закупке калийных удобрений в Беларуси. Цена будет значительно ниже той, которую мы сейчас платим Канаде, что является очень хорошей новостью для наших фермеров и скотоводов,

– написал американский президент.

Заявление прозвучало на фоне провала торговых переговоров между Вашингтоном и Оттавой и взаимного введения таможенных пошлин, а также сближения Канады с ЕС.

Между тем Минск вновь согласился освободить 25 политических заключенных в рамках временной договоренности с Вашингтоном. Взамен США ослабят санкции в отношении двух белорусских государственных компаний.