Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

Що відомо про домовленості США та Білорусі

Дональд Трамп анонсував угоду щодо калійних добрив з Білорусі, додавши, що вони коштуватимуть дешевше, ніж добрива з Канади.

Сполучені Штати працюють над укладенням масштабної угоди щодо закупівлі калійних добрив у Білорусі. Ціна буде значно нижчою за ту, яку ми зараз платимо Канаді, що є дуже гарною новиною для наших фермерів і скотарів,

– написав американський президент.

Заява відбулася на тлі провалу торгових перемовин між Вашингтоном і Оттавою та взаємним запровадженням митних тарифів, а також зближенням Канади з ЄС.

Тим часом Мінськ знову погодився звільнити 25 політичних в'язнів у межах тимчасової домовленості з Вашингтоном. Натомість США послаблять санкції щодо двох білоруських державних компаній.