Резолюция, которую внесли Литва и Люксембург, касалась защиты прав человека, продвижения демократии и содействия верховенству права, передает 24 Канал.

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Почему США не поддержали резолюцию

Известно, что в резолюции есть несколько упоминаний о российской агрессии против Украины. В частности, в преамбуле отмечается, что перед Европой возникают беспрецедентные вызовы "после агрессии России против Украины, а до этого – против Грузии". Также упоминается работа по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

США объяснили свой отказ поддержать резолюцию тем, что документ содержит утверждения, которые "не способствуют достижению мира".

Так, в заявлении представительства США в ООН говорится: "Нынешняя резолюция повторяет заявления о российско-украинской войне, которые Соединенные Штаты считают бесполезными для продвижения дела мира. Мы уверены, что длительное решение российско-украинской войны имеет наибольшее значение для членов Совета Европы, как и для США".

Также, кроме США, против проголосовали Беларусь, КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа, Нигер, Россия, Судан,

Напомним, что США выходят из Международного центра по преследованию за преступление агрессии против Украины, созданного для расследования вторжения России.