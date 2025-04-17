Резолюція, яку внесли Литва та Люксембург, стосувалася захисту прав людини, просування демократії та сприяння верховенству права, передає 24 Канал.

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Чому США не підтримали резолюцію

Відомо, що у резолюції є кілька згадок про російську агресію проти України. Зокрема, у преамбулі зазначається, що перед Європою постають безпрецедентні виклики "після агресії Росії проти України, а до цього – проти Грузії". Також згадується робота зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

США пояснили свою відмову підтримати резолюцію тим, що документ містить твердження, які "не сприяють досягненню миру".

Так, у заяві представництва США в ООН йдеться: "Нинішня резолюція повторює заяви щодо російсько-української війни, які Сполучені Штати вважають некорисними для просування справи миру. Ми впевнені, що тривале розв'язання російсько-української війни має найбільше значення для членів Ради Європи, як і для США".

Також, окрім США, проти проголосували Білорусь, КНДР, Еритрея, Малі, Нікарагуа, Нігер, Росія, Судан,

Нагадаємо, що США виходять із Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України, створеного для розслідування вторгнення Росії.