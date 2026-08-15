Письмо должно быть направлено в 35 государств, подписавших в июне американское "Заявление о возможностях ИИ". Часть из них также входит в Pax Silica – инициативу США, призванную укрепить цепочки поставок моделей ИИ, полупроводников и критически важных полезных ископаемых, пишет Reuters.

Какой ультиматум США планируют выдвинуть другим странам?

США хотят, чтобы эти страны не сотрудничали одновременно с конкурирующими китайскими проектами. Вашингтон фактически ставит их перед выбором: быть надежным партнером США или сотрудничать с Пекином в сфере ИИ.

В июле председатель КНР Си Цзиньпин запустил конкурирующую Всемирную организацию сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, продвигая открытые китайские модели.

Казахстан на данный момент является единственной известной страной, присоединившейся как к американской, так и к китайской инициативам. Это вызвало беспокойство в Вашингтоне.

Для США Казахстан важен еще и из-за значительных запасов критически важных полезных ископаемых, необходимых для современных технологий.

Заставляя страны выбирать сторону, США пытаются не только объединить союзников вокруг своих технологий, но и ограничить доступ Китая к ресурсам, чипам и партнерам, необходимым для развития передового ИИ.

Причина – обострение борьбы двух стран за технологическое, экономическое и военное лидерство.