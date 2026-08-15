Лист має надійти до 35 держав, які підписали у червні американську "Заяву про можливості ШІ". Частина з них також входить до Pax Silica – ініціативи США, яка має зміцнити ланцюги постачання ШІ-моделей, напівпровідників і критично важливих корисних копалин, пише Reuters.

Який ультиматум США планують висунути іншим країнам?

США хочуть, щоб ці країни не співпрацювали одночасно з конкуруючими китайськими проєктами. Вашингтон фактично ставить їх перед вибором: бути надійним партнером США або співпрацювати з Пекіном у сфері ШІ.

У липні голова КНР Сі Цзіньпін запустив конкуруючу Всесвітню організацію співпраці у сфері штучного інтелекту, просуваючи відкриті китайські моделі.

Казахстан наразі є єдиною відомою країною, яка приєдналася і до американської, і до китайської ініціатив. Це викликало занепокоєння у Вашингтоні.

Для США Казахстан важливий ще й через значні запаси критично важливих корисних копалин, необхідних для сучасних технологій.

Змушуючи країни обирати сторону, США намагаються не лише об'єднати союзників навколо своїх технологій, а й обмежити доступ Китаю до ресурсів, чипів і партнерів, необхідних для розвитку передового ШІ.

Причина – загострення боротьби двох країн за технологічне, економічне та військове лідерство.