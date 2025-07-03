Дональд Трамп в ответ намекнул Маску, что тому без щедрых государственных субсидий пришлось бы "сворачивать бизнес и возвращаться домой в Южную Африку". Политолог и партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун предположил в разговоре с 24 Каналом, насколько реальны политические амбиции Илона Маска.

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Не хотелось бы иметь такого раскольника

Джигун отметил, что основатель SpaceX способен на то, чтобы создать собственную политическую силу. В Соединенных Штатах есть множество политических партий, существование которых никоим образом не запрещено.

Другое дело, по его словам, что до сих пор ни одной из этих политических сил не удалось навязать серьезную борьбу таким институционализированным политическим игрокам как демократы и республиканцы.

Поэтому Маск скорее провоцирует и пытается осуществить раскол внутри Республиканской партии, в частности в крыле MAGA, к которому он себя гордо относил и которым гордился,

– отметил политолог.

Также это попытка Маска достичь конкретного политического результата в виде критики законодательства, которое предлагает лично американский президент.

Поэтому Дональд Трамп, бесспорно, ревниво относится к этой инициативе, понимая, что Маск обладает огромными финансовыми ресурсами, а также имеют серьезные бизнес и политические связи,

– подчеркнул он.

Соответственно Трампу не хотелось бы иметь такого раскольника, как Маск, среди недавних близких друзей и политических партнеров.

Вряд ли Маску удастся в ближайшей перспективе создать партию и довести ее до ума, чтобы она претендовала на реальные места в Конгрессе. Однако потрепать нервы и создать ощущение разобщенности в критический, как кажется Трампу, момент необходимости голосования по его инициативе, миллиардер сможет,

– сказал Максим Джигун.

Также для Маска очень важны дотации, которые осуществляет американское правительство, и то, что государство фактически является одним из ключевых заказчиков в большинстве его предприятий. Без этой поддержки, как отметил политолог, ему будет гораздо труднее оставаться таким же влиятельным техномагнатом.

В то же время кроме компаний Маска, нет других, которые могли сегодня предложить спектр услуг и технологический уровень, который бы соответствовал стандартам SpaceX и другим его проектам.

Напомним, что конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом обострился, когда миллиардер подверг критике республиканский законопроект по налогам и расходам, назвав его "долговым рабством".

Этот законопроект может привести к росту дефицита бюджета почти на 3,3 триллиона долларов в течение следующих десяти лет.

Ранее Маск и Трамп спорили по поводу этого документа. Тогда президент США назвал оппонента "сумасшедшим", а тот обвинил Трампа в неблагодарности.