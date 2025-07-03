Дональд Трамп у відповідь натякнув Маску, що тому без щедрих державних субсидій довелось би "згортати бізнес і повертатися додому до Південної Африки". Політолог та партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун припустив в розмові з 24 Каналом, наскільки є реальними політичні амбіції Ілона Маска.

До теми Маск перервав тривалу мовчанку і знову розкритикував Трампа, – NYT

Не хотілося б мати такого розкольника

Джигун наголосив, що засновник SpaceX здатний на те, щоб створити власну політичну силу. У Сполучених Штатах є безліч політичних партій, існування яких жодним чином не заборонене.

Інша справа, за його словами, що досі жодній з цих політичних сил не вдалося нав'язати серйозну боротьбу таким інституціалізованим політичним гравцям як демократи і республіканці.

Тому Маск швидше провокує та намагається здійснити розкол всередині Республіканської партії, зокрема в крилі MAGA, до якого він себе гордо відносив і яким пишався,

– зауважив політолог.

Також це спроба Маска досягти конкретного політичного результату у вигляді критики законодавства, яке пропонує особисто американський президент.

Тому Дональд Трамп, безперечно, ревниво ставиться до цієї ініціативи, розуміючи, що Маск володіє величезними фінансовими ресурсами, а також має серйозні бізнесові і політичні зв'язки,

– підкреслив він.

Відповідно Трампу не хотілося б мати такого розкольника, як Маск, серед нещодавніх близьких друзів і політичних партнерів.

Навряд чи Маску вдасться в найближчій перспективі створити партію і довести її до пуття, аби вона претендувала на реальні місця у Конгресі. Проте посіпати нерви і створити відчуття роз'єднаності у критичний, як здається Трампу, момент необхідності голосування за його ініціативи, мільярдер зможе,

– сказав Максим Джигун.

Також для Маска є дуже важливими дотації, які здійснює американський уряд, і те, що держава фактично є одним із ключових замовників у більшості його підприємств. Без цієї підтримки, як зазначив політолог, йому буде набагато важче залишатися таким самим впливовим техномагнатом.

Водночас окрім компаній Маска, немає інших, які могли сьогодні запропонувати спектр послуг і технологічний рівень, який би відповідав стандартам SpaceX та іншим його проєктам.

Нагадаємо, що конфлікт між Ілоном Маском і Дональдом Трампом загострився, коли мільярдер піддав критиці республіканський законопроєкт щодо податків і витрат, назвавши його "борговим рабством".

Цей законопроєкт може призвести до зростання дефіциту бюджету майже на 3,3 трильйона доларів протягом наступних десяти років.

Раніше Маск і Трамп сперечалися щодо цього документу. Тоді президент США назвав опонента "божевільним", а той звинуватив Трампа у невдячності.