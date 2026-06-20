Однако на этом конфликт не закончился. Трамп и Мелони опубликовали свои заявления в соцсетях.

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Что сказал Трамп?

После этого американский президент обрушился на премьер-министра из-за её внешнеполитических решений. По его словам, в Италии рейтинг популярности Мелони довольно низкий.

Он считает, что это связано с отказом премьер-министра помочь в войне в Иране Соединенным Штатам, которые, по словам Трампа, любят и защищают Италию. Президент США добавил, что весь Североатлантический альянс сделал недостаточно, чтобы предотвратить получение Тегераном ядерного оружия.

И это несмотря на то, что США ежегодно выделяют сотни миллиардов долларов на защиту Италии и других "так называемых" союзников по НАТО. Теперь, после того как Соединённые Штаты военным путём победили Иран, она хочет снова подружиться, чтобы "поднять свои рейтинги". Нет, спасибо,

– написал Дональд Трамп.

Он добавил, что Мелони даже не разрешила использовать итальянские взлетно-посадочные полосы, что создало для американской армии большие логистические неудобства.

Как отреагировала Мелони?

Премьер-министр обратилась к Трампу и сказала, что постоянные безосновательные нападки не имеют никакого смысла.

Что касается моей популярности, то дружба с вами, безусловно, не способствовала её росту, и она не зависит от моих отношений с вами. Моя популярность зависит от моей способности защищать национальные интересы Италии,

– написала Джорджия Мелони.

Она отметила, что именно это и сделала в отношении американских военных баз в Италии. По словам премьер-министра, их использование регулируется соглашениями, которых её страна всегда придерживалась и которые не будут нарушены, пока она будет премьер-министром.

Мелони подчеркнула, что Италия остаётся суверенным государством. Она также отметила, что вопросы её популярности не касаются Трампа, и посоветовала ему сосредоточиться на своей собственной.