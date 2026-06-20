Проте на цьому конфлікт не закінчився. Трамп та Мелоні опублікували свої заяви у соцмережах.

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Що сказав Трамп?

Після цього американський президент накинувся на прем'єр-міністерку через її зовнішньополітичні рішення. За його словами, в Італії рейтинг популярності Мелоні досить низький.

Він вважає, що це через відмову прем'єрки допомогти у війні в Ірані Сполученим Штатам, які за словами Трампа, люблять та захищають Італію. Президент США додав, що весь Північноатлантичний альянс зробив недостатньо, щоб запобігти отриманню ядерної зброї Тегераном.

Це попри те, що США щороку виділяють сотні мільярдів доларів на захист Італії та інших "так званих" союзників по НАТО. Тепер, після того як Сполучені Штати військовим шляхом перемогли Іран, вона хоче знову подружитися, щоб "підняти свої рейтинги". Ні, дякую,

– написав Дональд Трамп.

Він додав, що Мелоні навіть не дозволила скористатися італійськими злітно-посадковими смугами, що спричинило для американської армії великі логістичні незручності.

Як відреагувала Мелоні?

Прем'єр-міністерка звернулась до Трампа і сказала, що постійні безпідставні нападки не мають жодного сенсу.

Щодо моєї популярності, то дружба з вами, безумовно, не сприяла її зростанню, і вона не залежить від моїх стосунків з вами. Моя популярність залежить від моєї здатності захищати національні інтереси Італії,

– написала Джорджія Мелоні.

Вона зазначила, що саме це й зробила щодо американських військових баз в Італії. За словами прем'єрки, їхнє використання регулюється угодами, яких її країна завжди дотримувалась, і які не будуть порушені, доки вона буде прем’єр-міністром.

Мелоні підкреслила, що Італія залишається суверенною державою. Вона також наголосила, що питання її популярності не стосуються Трампа і порадила йому зосередитись на власній.