Чиновницу избрали на этот пост протестующие-студенты. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Кто стал премьер-министром Непала?

Массовые митинги молодежи в Катманду привели к насильственным столкновениям и свержению правительства. Студенты вышли на улицы после того, как тогдашнее руководство страны заблокировали доступ к около 26 мессенджерам. Они также выступили против взяточничества. В Непале известной борчиней с коррупцией была председатель Верховного суда 73-летняя Сушила Карки. Благодаря позиции женщины именно ее назначили исполняющим обязанности премьер-министра Непала в пятницу, 12 сентября.

Интересно, что новый лидер была выбрана в Дискорде – бесплатной платформе для общения с чатами и сообществами.

Так госпожа Сушила стала первой женщиной-лидером Непала. Бывший глава правительства Хадга Прасад Оли ушел в отставку, взяв на себя ответственность за гибель людей во время митингов.

Назначение Сушили Карки на высокую должность объявил советник президента Непала Сунил Бахадур Тапа. Сейчас работа правительства начнется с нуля – всех чиновников прошлого созыва распустили, а здание правительства разрушено пожаром. Так Карки сформирует свой кабинет министров.

В офисе президента Непала Сушила Карки уже приняла присягу. На церемонии присутствовали политики, послы США, Китая и Индии, представители студенческих протестов и муж госпожи Карки.

Напомним! Президент страны Рамчандра Паудель не ушел в отставку после массовых смертельных протестов. От него с понедельника не было вестей, однако именно он одобрил назначение Сушила Карки на основе рекомендации основных политических партий.

Госпожа Сушила отметила, что именно протестующие "попросили ее возглавить правительство". Ранее она как первая женщина-председатель Верховного суда проводила кампанию за права женщин и стала вдохновением для молодежи.

Бывший судья Верховного суда Непала Баларам К.С. заявил, что г-жа Карки смело выступала против коррупции. Однако комментировать ее пригодность на должность временного лидера Непала он отказался комментировать.

Быть судьей и быть премьер-министром – это две разные вещи,

– сказал чиновник.

Что известно о протестах в Непале?