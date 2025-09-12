Посадовицю обрали на цей пост протестувальники-студенти. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

Дивіться також Найбільший в Азії палац догоряє в Непалі: апокаліптичне відео будівлі уряду країни

Хто став прем'єр-міністром Непалу?

Масові мітинги молоді в Катманду призвели до насильницьких зіткнень та повалення уряду. Студенти вийшли на вулиці після того, як тодішнє керівництво країни заблокували доступ до близько 26 месенджерів. Вони також виступили проти хабарництва. У Непалі відомою борчинею з корупцією була голова Верховного суду 73-річна Сушила Каркі. Завдяки позиції жінки саме її призначили виконувачем обов'язків прем'єр-міністра Непалу в п'ятницю, 12 вересня.

Цікаво, що нову лідерку обрали в Діскорді – безплатній платформі для спілкування з чатами та спільнотами.

Так пані Сушила стала першою жінкою-лідером Непалу. Колишній очільник уряду Хадга Прасад Олі пішов у відставку, взявши на себе відповідальність за загибель людей під час мітингів.

Призначення Сушили Каркі на високу посаду оголосив радник президента Непалу Суніл Бахадур Тапа. Наразі робота уряду почнеться з нуля – усіх посадовців минулого скликання розпустили, а будівля уряду зруйнована пожежею. Так Каркі сформує свій кабінет міністрів.

В офісі президента Непалу Сушила Каркі вже склала присягу. На церемонії були присутні політики, посли США, Китаю та Індії, представники студентських протестів та чоловік пані Каркі.

Нагадаємо! Президент країни Рамчандра Паудель не пішов у відставку після масових смертельних протестів. Від нього з понеділка не було вістей, однак саме він схвалив призначення Сушили Каркі на основі рекомендації основних політичних партій.

Пані Сушила зазначила, що саме протестувальники "попросили її очолити уряд". Раніше вона як перша жінка-голова Верховного суду проводила кампанію за права жінок і стала натхненням для молоді.

Колишній суддя Верховного суду Непалу Баларам К.С. заявив, що пані Каркі сміливо виступала проти корупції. Однак коментувати її придатність на посаду тимчасового лідера Непалу він відмовився коментувати.

Бути суддею та бути прем'єр-міністром – це дві різні речі,

– сказав посадовець.

Що відомо про протести в Непалі?