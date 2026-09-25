Как сообщает издание The Washington Post со ссылкой на официальное заявление китайского правительства, в ходе переговоров политики обменялись мнениями по ключевым глобальным и региональным вопросам. Помимо вопросов безопасности, стороны сосредоточились на дальнейшем дипломатическом взаимодействии на высшем уровне.

Предстоящие саммиты и двусторонний диалог

В частности, в ноябре Китай примет ежегодный саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. В то же время Соединенные Штаты в этом году проведут саммит "Группы двадцати" во Флориде.

Пока в официальном заявлении не указывается, примут ли лидеры двух государств личное участие в этих международных саммитах. Однако стороны уже подтвердили намерение расширять прямой диалог между Вашингтоном и Пекином.

По итогам встречи Си Цзиньпин отметил достигнутый прогресс в контактах. "Президенты договорились развивать конструктивные, стратегические и стабильные отношения между Китаем и США", – заявил китайский лидер.

По его словам, этот вектор сотрудничества выходит за пределы двух стран. "Такие отношения принесут пользу не только китайскому и американскому народам, но и людям во всем мире", – подчеркнул Си Цзиньпин.

В рамках государственного визита китайской делегации также запланирован торжественный ужин в Белом доме, на который приглашены руководители ведущих технологических компаний США.

Интересно также отметить, что Китай передал США двух панд, которые в ближайшие дни прибудут в зоопарк Атланты. О возобновлении так называемой "панда-дипломатии" объявил лидер КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Животных назвали Пин Пин и Фучуань. По данным китайских СМИ, имя Фучуань означает "двойное благословение", а Пин Пин – "мир, мир".