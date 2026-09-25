Як повідомляє видання The Washington Post з посиланням на офіційне повідомлення китайського уряду, під час переговорів політики обмінялися думками з ключових глобальних та регіональних питань. Окрім безпекових тем, сторони зосередилися на подальшій дипломатичній взаємодії на найвищому рівні.

Майбутні саміти та двосторонній діалог

Зокрема, у листопаді Китай прийматиме щорічний саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Водночас Сполучені Штати цього року проведуть саміт Групи двадцяти у Флориді.

Наразі в офіційній заяві не зазначається, чи візьмуть лідери двох держав особисту участь у цих міжнародних самітах. Проте сторони вже підтвердили намір розширювати прямий діалог між Вашингтоном і Пекіном.

За підсумками зустрічі Сі Цзіньпін відзначив досягнутий прогрес у контактах. "Президенти домовилися розвивати конструктивні, стратегічні та стабільні відносини між Китаєм і США", – заявив китайський лідер.

За його словами, цей вектор співпраці виходить за межі двох країн. "Такі відносини принесуть користь не лише китайському та американському народам, а й людям у всьому світі", – підкреслив Сі Цзіньпін.

У межах державного візиту китайської делегації також запланована урочиста вечеря у Білому домі, на яку запросили керівників провідних технологічних компаній США.

Цікаво зазначити ще й те, що Китай передав США двох панд, які найближчими днями прибудуть до зоопарку Атланти. Про відновлення так званої "панда-дипломатії" оголосив лідер КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Тварин назвали Пін Пін та Фучуань. За даними китайських медіа, ім'я Фучуань означає "подвійне благословення", а Пін Пін – "мир, мир".