Валерий Чалый в интервью 24 Каналу объяснил, почему именно ближайший период может стать важным для Дональда Трампа и его попыток остановить войну. Дипломат назвал несколько событий, которые могут подтолкнуть американского президента к действиям именно сейчас.
Почему Трамп может попытаться остановить войну именно сейчас?
Чалый считает, что нынешний период может стать последним окном возможностей для администрации Трампа, если американский президент хочет добиться результата в отношении войны.
Скорее всего, так и есть: последний шанс для администрации Трампа сделать то, что он хочет сделать – остановить войну,
– сказал дипломат.
Чалый отметил, что под словами "остановить войну" Трамп, скорее всего, подразумевает именно прекращение огня, а не окончательное завершение войны.
"Только эти слова „остановить войну“ для него – это прекращение огня. То есть ceasefire", – пояснил он.
На ситуацию влияют и внутриполитические расчеты американской администрации. В частности, речь идет о выборах 3 ноября.
Помимо избирательного календаря, значение имеют предстоящие контакты американского президента с лидером Китая.
Именно совокупность этих факторов создает для Трампа момент, когда он может попытаться использовать свое влияние для достижения договоренностей о прекращении огня.
Полное интервью Чалого: смотреть видео
Какими рычагами располагает Трамп?
Чалый подчеркнул, что сейчас у президента США есть ряд инструментов, с помощью которых Вашингтон может оказывать давление на Россию. Среди них дипломат назвал санкционное законодательство, высокие пошлины, возможность пресекать обход санкций и ограничивать поставки.
Отдельно он упомянул возможность усиления военной поддержки Украины.
Больше такой возможности у Трампа не будет,
– подчеркнул Чалый.
По его словам, среди потенциальных инструментов – передача Украине необходимого вооружения, в частности систем Patriot и ракет Tomahowk. Впрочем, дипломат провел разграничение между прекращением огня и полноценным завершением войны.
По его оценке, если Трамп и попытается добиться быстрого результата, первой целью может стать именно ceasefire, тогда как вопрос долгосрочного мира потребует гораздо более сложных договоренностей.