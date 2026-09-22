Валерий Чалый в интервью 24 Каналу объяснил, почему именно ближайший период может стать важным для Дональда Трампа и его попыток остановить войну. Дипломат назвал несколько событий, которые могут подтолкнуть американского президента к действиям именно сейчас.

Почему Трамп может попытаться остановить войну именно сейчас?

Чалый считает, что нынешний период может стать последним окном возможностей для администрации Трампа, если американский президент хочет добиться результата в отношении войны.

Скорее всего, так и есть: последний шанс для администрации Трампа сделать то, что он хочет сделать – остановить войну,

– сказал дипломат.

Чалый отметил, что под словами "остановить войну" Трамп, скорее всего, подразумевает именно прекращение огня, а не окончательное завершение войны.

"Только эти слова „остановить войну“ для него – это прекращение огня. То есть ceasefire", – пояснил он.

На ситуацию влияют и внутриполитические расчеты американской администрации. В частности, речь идет о выборах 3 ноября.

Помимо избирательного календаря, значение имеют предстоящие контакты американского президента с лидером Китая.

Именно совокупность этих факторов создает для Трампа момент, когда он может попытаться использовать свое влияние для достижения договоренностей о прекращении огня.

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Какими рычагами располагает Трамп?

Чалый подчеркнул, что сейчас у президента США есть ряд инструментов, с помощью которых Вашингтон может оказывать давление на Россию. Среди них дипломат назвал санкционное законодательство, высокие пошлины, возможность пресекать обход санкций и ограничивать поставки.

Отдельно он упомянул возможность усиления военной поддержки Украины.

Больше такой возможности у Трампа не будет,

– подчеркнул Чалый.

По его словам, среди потенциальных инструментов – передача Украине необходимого вооружения, в частности систем Patriot и ракет Tomahowk. Впрочем, дипломат провел разграничение между прекращением огня и полноценным завершением войны.

По его оценке, если Трамп и попытается добиться быстрого результата, первой целью может стать именно ceasefire, тогда как вопрос долгосрочного мира потребует гораздо более сложных договоренностей.