Валерій Чалий в інтерв'ю 24 Каналу пояснив, чому саме найближчий період може стати важливим для Дональда Трампа та його спроб зупинити війну. Дипломат назвав кілька подій, які можуть підштовхнути американського президента діяти саме зараз.

Чому Трамп може спробувати зупинити війну саме зараз?

Чалий вважає, що нинішній період може бути останнім вікном можливостей для адміністрації Трампа, якщо американський президент хоче отримати результат щодо війни.

Скоріше всього так і є: останній шанс для адміністрації Трампа зробити те, що він хоче зробити – зупинити війну,

– сказав дипломат.

Чалий зауважив, що під словами "зупинити війну" Трамп, найімовірніше, має на увазі саме припинення вогню, а не остаточне завершення війни.

"Тільки ці слова "зупинити війну" для нього – це припинення вогню. Тобто ceasefire", – пояснив він.

На ситуацію впливають і внутрішньополітичні розрахунки американської адміністрації. Зокрема, йдеться про вибори 3 листопада.

Окрім виборчого календаря, значення мають майбутні контакти американського президента з лідером Китаю.

Саме сукупність цих факторів створює для Трампа момент, коли він може спробувати використати свій вплив для досягнення домовленостей про припинення вогню.

Повне інтерв'ю Чалого: дивитись відео

Які важелі має Трамп?

Чалий наголосив, що зараз у президента США є низка інструментів, якими Вашингтон може тиснути на Росію. Серед них дипломат назвав санкційне законодавство, високі мита, можливість перекривати обхід санкцій та обмежувати постачання.

Окремо він згадав можливість посилення військової підтримки України.

Більше такої можливості у Трампа не буде,

– наголосив Чалий.

За його словами, серед потенційних інструментів є передача Україні необхідного озброєння, зокрема систем Patriot та ракет Tomahawk. Втім дипломат розмежував припинення вогню та повноцінне завершення війни.

За його оцінкою, якщо Трамп і спробує домогтися швидкого результату, першою метою може стати саме ceasefire, тоді як питання довгострокового миру потребуватиме значно складніших домовленостей.